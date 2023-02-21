В «Кольцово» пьяного москвича не пустили в самолет

Сотрудники транспортной полиции доставили нарушителя в дежурную часть Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» 20 февраля полицейским пришлось успокаивать буянившего 39-летнего москвича. Мужчина очень хотел улететь домой в Москву, но был слишком пьян.

- Согласно акту командира воздушного судна, данный пассажир прибыл на посадку в состоянии опьянения и плохо ориентировался в пространстве. Бортпроводники сделали мужчине замечание и предупредили, что в таком состоянии ему будет отказано в посадке в самолет, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Мужчина, услышав, что его могут не пустить на самолет, начал выражать свое недовольство, кричать нецензурной бранью и оскорблять всех присутствующих.

Сотрудники транспортной полиции доставили нарушителя в дежурную часть Линейного отдела МВД России в «Кольцово» и составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

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