На Урале будут судить водителя DAF, погубившего в ДТП 16-летнюю девушку

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На Урале будут судить 52-летнего водителя DAF, погубившего в ДТП 16-летнюю девушку. Страшная авария произошла на трассе Пермь-Екатеринбург 16 августа 2022 года.

- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Водитель DAF не уступил дорогу попутной машине при перестроении и столкнулся с ней. Fiat, в который он влетел, отбросило на Iveco. Трех человек, находившихся в легковушке, после аварии доставили в больницу. Они получили тяжкий вред здоровью.

Ранее также сообщалось, что в Fiat находились две родные сестры и их дети. Девушка, которая погибла в ДТП, окончила девятый класс. Она ехала поступать в колледж Красноуфимска.

Уголовное дело направлено в Нижнесергинский районный суд. Водителю DAF грозит до пяти лет лишения свободы.

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