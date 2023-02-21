С последствиями снегопада на дорогах Свердловской области борются 380 машин

Высота снежного покрова достигнет 10 сантиметров Фото: Алексей БУЛАТОВ

С последствиями снегопада на дорогах Свердловской области борются 380 специализированных машин. По данным областного Управления автомобильных дорог, в ночь с 20 на 21 февраля в среднем выпало около двух сантиметров снега.

- В настоящее время на линии работает 194 комбинированные дорожные машины, 28 автомобилей с отвалом, 34 автогрейдеров, 49 погрузчиков и 75 единиц другой техники, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Дороги будут убирать круглосуточно, пока снег не перестанет идти и пока не будут устранены снежные заносы.

Отметим, что, по прогнозам синоптиков, сильный снегопад продолжится до 22 февраля включительно, а высота снежного покрова достигнет 10 сантиметров. Ранее о непогоде предупреждали спасатели.

Сообщить о неубранных участках дорог свердловчане могут по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83 или на горячую линию областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

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