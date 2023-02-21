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НовостиОбщество21 февраля 2023 8:13

С последствиями снегопада на дорогах Свердловской области борются 380 машин

Работы будут продолжать круглосуточно, пока снег не перестанет идти
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Высота снежного покрова достигнет 10 сантиметров

Высота снежного покрова достигнет 10 сантиметров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С последствиями снегопада на дорогах Свердловской области борются 380 специализированных машин. По данным областного Управления автомобильных дорог, в ночь с 20 на 21 февраля в среднем выпало около двух сантиметров снега.

- В настоящее время на линии работает 194 комбинированные дорожные машины, 28 автомобилей с отвалом, 34 автогрейдеров, 49 погрузчиков и 75 единиц другой техники, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Дороги будут убирать круглосуточно, пока снег не перестанет идти и пока не будут устранены снежные заносы.

Отметим, что, по прогнозам синоптиков, сильный снегопад продолжится до 22 февраля включительно, а высота снежного покрова достигнет 10 сантиметров. Ранее о непогоде предупреждали спасатели.

Сообщить о неубранных участках дорог свердловчане могут по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83 или на горячую линию областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

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