В Березовском пропал 17-летний парень

Фото: ПСО Прорыв

В Березовском утром 20 февраля 17-летний Хомидзод Шакарбек ушел из дома и не вернулся. Поисками молодого человека занимаются сотрудники полиции Березовского.

- На момент пропажи был одет в куртку черного цвета, джинсы серого цвета, ботинки черного цвета, - сообщается в ориентировке поискового отряда «Прорыв».

Если вы знаете, где может находиться пропавший парень, сообщите об этом по телефону в поисковый отряд 89623165542 или в полицию 8 (34369) 4-75-00.

Напомним, в Екатеринбурге продолжаются поиски 26-летнего Михаила Логинова. У парня-альбиноса была насыщенная жизнь, он неплохо зарабатывал и пользовался популярностью среди девушек. 20 января он жаловался друзьям на головную боль и собирался пойти в аптеку, а на следующий день бесследно пропал. Мы собрали все версии произошедшего с молодым человеком.

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