Жители поселка под Нижним Тагилом пожаловались на дырявый мост

Дыру до сих пор не заделали. Фото: паблик "Анонимно. Тагил" в ВК

Жители поселка Висим под Нижним Тагилом пожаловались на мост с дырой, куда едва не провалилась девушка, приехавшая в гости к дедушке. Размер дыры, по словам людей, составляет около полуметра, она находится в пешеходной части моста. Жалобы в администрацию поселка округа результатов не дали. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Девушка решила посетить часть поселка под названием Баронская. Чтобы туда попасть, нужно перейти по мосту реку Межевая Утка. Во время перехода девушка едва не провалилась в дыру, которую можно заметить не сразу.

- Если человек не заметит это отверстие и наступит в него, то придется лететь вниз около трех метров, - написала девушка Ксения в сообществе «Анонимно. Тагил» в ВК.

Жители поселка не раз жаловались на дырявый мост главе поселка Ольге Субботиной, но никаких действий предпринято не было.

После этого информацию о неисправном сооружении увидели в правительстве Свердловской области, там запросили информацию о мосте в администрации Горноуральского городского округа. Там рассказали, что провалы регулярно закладывают досками. На капитальный ремонт моста денег пока нет.