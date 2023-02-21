Сотрудники компании «Атомстройкомплекс» в 2022 году купили 133 квартиры в рамках корпоративной жилищной программы

Дом в строящемся квартале NOVA Park. Фото: пресс-служба некоммерческого партнерства «Управление строительства «Атомстройкомплекс»

Помощь в его решении – весомое преимущество, которое может предложить специалисту работодатель. Компания «Атомстройкомплекс», в состав которой входят строительные подразделения, заводы, проектный институт и т.д., дает своим сотрудникам возможность приобрести жилье в новостройках по специальным выгодным ценам.

Более десяти лет в компании действует корпоративная жилищная программа, которая позволяет получить скидку на квартиру пропорционально стажу работы. Соответственно, чем дольше работает в «Атомстройкомплексе» сотрудник, тем большую выгоду он получает при приобретении квартир в новостройках компании. На ряд жилых комплексов действуют специальные льготные цены, воспользоваться которыми могут и те, кто работает в компании недавно. Сейчас, например, специальные цены для сотрудников действуют на покупку квартир в строящемся квартале «NOVA Park» на Широкой речке – именно в нем в 2022 году сотрудники приобрели больше всего квартир – 47 штук.

– Всего в 2022 году в рамках корпоративной жилищной программы наши сотрудники приобрели 133 квартиры общей площадью 6,1 тыс. кв. метров, а также несколько келлеров и паркингов. Средний размер скидки составил 15%, общий размер скидки превысил 94 млн рублей, – рассказывает Данил Кузнецов, коммерческий директор компании «Атомстройкомплекс». – Сотрудники приобретали квартиры во всех жилых комплексах, которые сейчас возводит компания – «Discovery Residence» во Втузгородке, «Просторы» на Уктусе, «Народные кварталы» и «Северное сияние» на Уралмаше, и т.д. Примечательно, что наша корпоративная жилпрограмма позволяет приобретать жилье не только для себя, но и для своих детей и родителей. А представители строительных династий могут объединять свои скидки за стаж и покупать жилье сообща. Это позволяет нам не только удерживать персонал, но и мотивирует сотрудников работать с высоким качеством, быть заинтересованными в том, чтобы наш продукт развивался и становился лучше.

«Атомстройкомплекс» не только реализует собственную корпоративную жилищную программу, но и участвует в жилищных программах крупных предприятий и учреждений. Например, в рамках инвестиционных контрактов и федеральной целевой программы «Жилище» застройщик передал более 24 тыс. кв. метров жилья в новостройках Краснолесья Уральскому отделению Российской академии наук – эти квартиры предоставляются в качестве служебного жилья молодым ученым. Таким образом застройщик содействует сохранению кадрового потенциала в регионе, развитию науки и промышленности.

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