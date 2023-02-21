Названы самые криминальные районы Екатеринбурга

На каждые 10 тысяч жителей Екатеринбурга совершается 115,6 преступлений, отметили в полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники полиции Екатеринбурга сегодня, 21 февраля, в гордуме отчиталась о работе за 2022 год. В частности, депутатам показали диаграмму с распределением всех преступлений по районам. Оказалось, что больше всего за год преступлений было зарегистрировано в Оджоникидзевском районе – всего 2977. На втором месте по преступности Ленинский район. Там их было 2944. На третьем месте Чкаловский район с 2645 преступлениями. Ну а на третьем Верх-Исетский с 2422 преступлениями. Меньше всего преступлений пришлось на Октябрьский район – 1926.

- Уровень преступности по итогам 2022 года, исходя из расчета на 10 тысяч населения, составил приблизительно 115,6 преступлений, - прокомментировал заместитель начальника УМВД по Екатеринбургу Александр Кашигин. - Снижение количества зарегистрированных преступлений прослеживается в течение пяти лет.

В городской полиции отметили, что среди областных центров Уральского федерального округа в Екатеринбурге самый низкий уровень преступности. Выше он в Челябинске, Тюмени и Кургане.