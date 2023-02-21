В Серове будут судить гендиректора организации, по вине которого травмировался рабочий

Уголовное дело направлено в Серовский районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове будут судить 49-летнего гендиректора «Ек-Строй», по вине которого был причинен тяжкий вред здоровью рабочего. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ).

- Именно на указанное лицо в силу закона возложена обязанность по соблюдению трудового законодательства в организации, а также обеспечению и контролю за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности при приведении работ, - рассказали в Прокуратуре Свердловской области.

ЧП произошло 10 марта 2021 года. 31-летний строитель во время демонтажа аварийных перекрытий на крыше металлургического завода, с которым «Ек-Строй» заключила договор на выполнение работ, упал с высоты и получил травмы головы и туловища.

Позже в прокуратуре выяснили, что мужчина был не трудоустроен в «Ек-Строй». Кроме того, его не ознакомили с требованиями по охране труда и не провели необходимый инструктаж. На производстве в организации не составлен акт формы Н-1 [прим.ред. - применяемый при расследовании несчастных случаев на производстве].

Уголовное дело направлено в Серовский районный суд. Сейчас там также рассматривается гражданское дело по исковому заявлению пострадавшего работника о компенсации морального вреда.

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