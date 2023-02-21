В 2022 году в Екатеринбурге поставили на учет 260 тысяч иностранцев

В полиции Екатеринбурга рассказали, что преступность среди иностранных граждан в 2022 году снизилась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городской думе Екатеринбурга депутаты сегодня заслушали отчет начальника УМВД по Екатеринбургу за 2022 год. Среди тем в нем затрагивались и вопросы миграции. По данным городской полиции, за прошлый год на миграционный учет в городе было поставлено больше 260 тысяч иностранцев.

- Это на 25% больше, чем в 2021 году, - прокомментировал заместитель начальника УМВД по Екатеринбургу Александр Кашигин. - За год выявлено почти восемь тысяч фактов фиктивной постановки иностранцев на учет по месту пребывания. Это в шесть раз больше, чем в 2021 году. В результате принятых мер с миграционного учета по месту пребывания сняты более 220 тысяч иностранных граждан, что превысило значения 2021 года почти в два раза. Рост преступной активности среди иностранного населения не допущен. Количество преступлений данными гражданами на 3,4% снизилось.

В полиции отметили, что за год из страны было выдворено 1879 иностранцев.