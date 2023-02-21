Нефтяник с Ямала рассказал о необычных находках во время работы

На Севере нефтяникам встречаются останки древних растений. Фото: Ямал 1

Нефтяник с Ямала, работающий в компании «Газпром нефть», рассказал о находках, которые ему удалось сделать во время бурения скважин. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Чаще всего из необычных находок специалистам встречаются палеонтологические: останки древних животных, растений и рыб. Самая интересная находка, которая встречалась Антону Гомонову, – окаменелая морская лилия, возраст которой составляет около 180 миллионов лет.

- Такого типа лилии сейчас не существуют, сохранились только ее потомки, - говорит бурильщик.

Нефтяник отметил, что вероятность найти клад очень мала, так как в древние времена человек не жил в отдаленных районах Крайнего Севера.