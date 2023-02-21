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НовостиЗвезды21 февраля 2023 6:31

В шоу «Молодые ножи» покажут поваров с Урала

Участники приехали на программу из Первоуральска и Каменска-Уральского
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Поваров с Урала покажут в новом сезоне шоу. Фото: телеканал "Пятница!"

Поваров с Урала покажут в новом сезоне шоу. Фото: телеканал "Пятница!"

Повара из городов Первоуральск и Каменск-Уральский примут участие в реалити-шоу «Молодые ножи» с Константином Ивлевым на телеканале «Пятница!». Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В четвертом выпуске нового сезона телевизионного шоу покажут 27-летнего Артема Иванова и 25-летнего Андрея Алексеева. Артем – су-шеф со стажем больше 10 лет, он специализируется на русской и итальянской кухнях. Андрей трудится в ресторанном бизнесе 8 лет, он специализируется на европейской, паназиатской и уральской кухнях.

Вместе с уральскими поварами в программе примут участие их четверо коллег из других регионов страны. Победитель получит от Константина Ивлева золотой шеф-нож.