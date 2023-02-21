В Нижнем Тагиле женщина едва не упала в открытый люк

Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил»

В Нижнем Тагиле 20 февраля возле дома на Ильича, 27, пожилая женщина едва не упала в открытый люк. Она поскользнулась и оказалась на земле прямо рядом с поддоном, прикрывающим канализационный колодец.

- То ли рядом поскользнулась, так как, к слову сказать, у нас не чистят во дворе и не посыпают ничем и никогда, то ли, не заметив, случайно запнулась за этот поддон. Говорят, сломала ногу. Пострадавшую с места происшествия увезла карета скорой помощи, - рассказала местная жительница в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

Горожане обращались уже в ЖЭУ, управляющую компанию Дзержинского района, диспетчерскую «Водоканала-НТ» [прим.ред. - компании принадлежит колодец, о котором идет речь], но люк так и не закрыли. Ситуацией заинтересовались в прокуратуре.

Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил»

- Прокуратурой района организована проверка соблюдения требований законодательства, регламентирующих содержание инженерно-коммунальных сетей, обеспечение их безопасности, правила содержания территории между многоквартирными домами, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Прокуратурой будет дана правовая оценка действиям коммунальных служб и органов местного самоуправления.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».