В Нижнем Тагиле женщина едва не упала в открытый люк

Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил»
В Нижнем Тагиле 20 февраля возле дома на Ильича, 27, пожилая женщина едва не упала в открытый люк. Она поскользнулась и оказалась на земле прямо рядом с поддоном, прикрывающим канализационный колодец.
- То ли рядом поскользнулась, так как, к слову сказать, у нас не чистят во дворе и не посыпают ничем и никогда, то ли, не заметив, случайно запнулась за этот поддон. Говорят, сломала ногу. Пострадавшую с места происшествия увезла карета скорой помощи, - рассказала местная жительница в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».
Горожане обращались уже в ЖЭУ, управляющую компанию Дзержинского района, диспетчерскую «Водоканала-НТ» [прим.ред. - компании принадлежит колодец, о котором идет речь], но люк так и не закрыли. Ситуацией заинтересовались в прокуратуре.
Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил»
- Прокуратурой района организована проверка соблюдения требований законодательства, регламентирующих содержание инженерно-коммунальных сетей, обеспечение их безопасности, правила содержания территории между многоквартирными домами, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Прокуратурой будет дана правовая оценка действиям коммунальных служб и органов местного самоуправления.
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