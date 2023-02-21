Автомобилистам во время снегопада рекомендуют по возможности отказаться от дальних поездок, а пешеходам быть предельно внимательными
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Екатеринбург из-за снегопада встал в восьмибалльные пробки. Судя по Яндекс.Картам, в городе произошло больше 10 аварий.
Стоять в заторах автомобилистам в том числе приходится на проспекте Космонавтов, переулке Базовом, улицах Щербакова, Серафимы Дерябиной, Восточной, а также на Кольцовском тракте в сторону Луганской. Здесь самые серьезные пробки в городе.
Фото: Яндекс.Карты
Напомним, ранее спасатели Свердловской области предупредили жителей региона о сильных снегопадах 21 февраля. По сообщениям синоптиков, осадки могут спровоцировать гололедицу и снежные накаты.
На это время автомобилистам рекомендуют по возможности отказаться от дальних поездок, а пешеходам быть предельно внимательными и осторожными.
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