Автомобилистам во время снегопада рекомендуют по возможности отказаться от дальних поездок, а пешеходам быть предельно внимательными Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург из-за снегопада встал в восьмибалльные пробки. Судя по Яндекс.Картам, в городе произошло больше 10 аварий.

Стоять в заторах автомобилистам в том числе приходится на проспекте Космонавтов, переулке Базовом, улицах Щербакова, Серафимы Дерябиной, Восточной, а также на Кольцовском тракте в сторону Луганской. Здесь самые серьезные пробки в городе.

Фото: Яндекс.Карты

Напомним, ранее спасатели Свердловской области предупредили жителей региона о сильных снегопадах 21 февраля. По сообщениям синоптиков, осадки могут спровоцировать гололедицу и снежные накаты.

На это время автомобилистам рекомендуют по возможности отказаться от дальних поездок, а пешеходам быть предельно внимательными и осторожными.

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