В Екатеринбурге завершили поиски 36-летнего мужчины из Полевского

Мужчину искали полицейские и волонтеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершили поиски 36-летнего Марата Сибигатова из Полевского. Мужчина пропал 17 февраля. Его поисками занимались сотрудники полиции и волонтеры.

- Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске, - сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

Напомним, в Екатеринбурге волонтеры и полицейские ищут 49-летнего Виктора Еременко. Информацию о поисках мужчины разместил отряд «Лиза Алерт» в социальных сетях. Местонахождение Виктора Еременко остается неизвестным с 16 февраля.

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