В поселке под Алапаевском загорелся частный жилой дом

Спасатели потушили пожар меньше чем за полчаса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Нейво-Шайтанский под Алапаевском произошел пожар. На улице Спиридонова загорелся частный жилой дом. Сообщение о возгорании поступило в свердловское МЧС 20 февраля в 16:41.

- На площади 84 квадратных метров сгорели надворные постройки, повреждены кровля, домашнее имущество и стены частного жилого дома, - рассказали в ведомстве.

Тушить огонь прибыли две пожарные машины и четверо спасателей. Уже в 16:56 возгорание было локализовано. Спустя 28 минут пожар удалось потушить полностью. Свою работу спасатели завершили только в 18:40. О пострадавших не сообщается.

Ранее в Екатеринбурге пожарные спасли двух человек из задымленной девятиэтажки. Возгорание произошло ночью 20 февраля в квартире на шестом этаже. Пять человек, включая трех детей, спасатели эвакуировали. Информации о постиравших нет.

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