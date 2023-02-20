В Нижнем Тагиле за год будет заменено больше 50 тысяч квадратных метров тротуаров

Ремонт будет проходить на шесть объектах Фото: Артем КИЛЬКИН

В Нижнем Тагиле за 2023 год будет заменено больше 50 тысяч квадратных метров тротуаров. Ремонт будет проходить в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в администрации города.

Ремонт будет проходить на шесть объектах. Обновленный тротуар появится на проспекте Мира и улице Фрунзе. А также на улице Октябрьской революции, Тагилстроевской и вдоль Черноисточинского шоссе отремонтируют постовые зоны для пешеходов.

- На двух участках проспекта Мира будет уложено около 18 тысяч квадратных метров тротуарной плитки, а общая площадь ремонтируемой пешеходной части улицы Фрунзе составит почти 16 тысяч квадратных метров, - рассказал заместитель директора службы заказчика городского хозяйства Николай Новиков.

Рабочие будут укладывать плитку и даже мостить межрельсовое пространство на трамвайных путях. По оценкам экспертов, это колоссальные работы. Однако за год планируется выполнить их все.

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