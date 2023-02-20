Свердловчанина осудят за кражи с садовых участков

Мужчина признал свою вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Местный житель поселка Белоярский предстанет перед судом за совершение краж на садовых участках. Мужчина причинил ущерб на 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Свердловчанин с ноября 2019 по апрель 2022 года решил воровать в садах. На машине мужчина приезжал в поселки и деревни и искал подходящие для воровства участки. После вооружившись ломом, мужчина похищал чужое имущество.

- Мужчина вскрывал запирающие устройства заборов, дверей и оконных рам, после чего проникал как на территорию приусадебных участков, так и в жилые дома с целью похищения какого-либо ценного имущества, - рассказали в ведомстве.

Однако при одном из таких инцидентов уральца поймали полицейские. Вора задержали и возбудили уголовное дело. Свою вину свердловчанин признал. Дальнейшую судьбу мужчину решат в Белоярском районном суде.

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