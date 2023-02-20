В Свердловской области жителям шести многоквартирных домов пересчитали плату за отопление

Плату перерасчитали за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва отопления Фото: Даниил ОПАРИН

В поселке Шаля жителям шести многоквартирных домов пересчитали плату за отопление. В этом свердловчанам помогла прокуратура.

- Прокуратура Шалинского района проверила соблюдения теплоснабжающей организацией МУП Шалинского городского округа «Сылвинское жилищно-коммунальное хозяйство» требований федерального законодательства, - сообщили в ведомстве.

Жителям домов по улице Кирова, Орджоникидзе, Энгельса, Калинина и Ленина пересчитали оплату за теплоснабжение, поскольку ранее оно оказывалось ненадлежащим образом. Всего перерасчет произвели для 94 квартир.

Прокуратура вынесла постановление теплоснабжающей организации об устранении нарушений в сфере ЖКХ. Свердловчанам пересчитали оплату за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва отопления. За декабрь 2022 года это 288 часов.

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