Мэр Екатеринбурга рассказал, что за минувший год в городе отловили больше 700 собак

Животные, не проявляющие агрессию, возвращаются на прежнее место обитания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что за минувший год в городе отловили 751 бездомная собака. Он отметил, что все животных проходят осмотр ветеринаров и кинологов. Специалисты стерилизуют их, устанавливают желтые бирки на ухо и чипируют.

- Животные, не проявляющие агрессию, возвращаются на прежнее место обитания, либо для них организуется поиск новых владельцев. Собаки, которые проявляют агрессию, остаются на содержании в приюте, - добавил Алексей Орлов в газете «Вечерний Екатеринбург».

Ранее стало известно, что в Полевском во время экскурсии по питомнику с животными на шестилетнюю девочку напала собака. Теперь в инциденте разбираются следователи, они проводят проверку, после которой может быть возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».