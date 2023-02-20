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НовостиОбщество20 февраля 2023 17:31

Мэр Екатеринбурга рассказал, что за минувший год в городе отловили больше 700 собак

Он отметил, что все животных проходят осмотр ветеринаров и кинологов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Животные, не проявляющие агрессию, возвращаются на прежнее место обитания

Животные, не проявляющие агрессию, возвращаются на прежнее место обитания

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что за минувший год в городе отловили 751 бездомная собака. Он отметил, что все животных проходят осмотр ветеринаров и кинологов. Специалисты стерилизуют их, устанавливают желтые бирки на ухо и чипируют.

- Животные, не проявляющие агрессию, возвращаются на прежнее место обитания, либо для них организуется поиск новых владельцев. Собаки, которые проявляют агрессию, остаются на содержании в приюте, - добавил Алексей Орлов в газете «Вечерний Екатеринбург».

Ранее стало известно, что в Полевском во время экскурсии по питомнику с животными на шестилетнюю девочку напала собака. Теперь в инциденте разбираются следователи, они проводят проверку, после которой может быть возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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