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НовостиОбщество20 февраля 2023 17:11

В уральской древесине для экспорта нашли личинок вредителя

Пиломатериалы должны были отправить в Узбекистан
Дарья ЧИПУРИНА
Древесина не подходит для экспорта

Древесина не подходит для экспорта

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В древесине из Североуральска нашли личинок карантинного вредителя. Их обнаружили сотрудники свердловского Россельхознадзора. Пиломатериалы должны были отправить в Узбекистан.

В хвойной древесине нашли карантинного вредителя леса, большого черного елового усача. Он опасен тем, что способен сгрызть хвою и корни молодых елей.

- Идентификация карантинного объекта подтверждена свидетельством карантинной экспертизы ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», - рассказали в ведомстве.

Также предприятию отказали в оформлении фитосанитарного сертификата. Это произошло из-за обнаруженных нарушений в продукции.

Ранее в Свердловскую область из Подмосковья прибыла партия семян зараженного укропа. Продукция оказалась опасной. Эксперты Россельхознадзора провели тесты и обнаружили нарушения. Сто пакетиков семян сожгли.

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