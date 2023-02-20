В уральской древесине для экспорта нашли личинок вредителя

Древесина не подходит для экспорта
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В древесине из Североуральска нашли личинок карантинного вредителя. Их обнаружили сотрудники свердловского Россельхознадзора. Пиломатериалы должны были отправить в Узбекистан.
В хвойной древесине нашли карантинного вредителя леса, большого черного елового усача. Он опасен тем, что способен сгрызть хвою и корни молодых елей.
- Идентификация карантинного объекта подтверждена свидетельством карантинной экспертизы ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», - рассказали в ведомстве.
Также предприятию отказали в оформлении фитосанитарного сертификата. Это произошло из-за обнаруженных нарушений в продукции.
Ранее в Свердловскую область из Подмосковья прибыла партия семян зараженного укропа. Продукция оказалась опасной. Эксперты Россельхознадзора провели тесты и обнаружили нарушения. Сто пакетиков семян сожгли.
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