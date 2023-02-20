В Екатеринбурге пропал 36-летний мужчина из Полевского

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Прорыв» разыскивают пропавшего 36-летнего Марата Гусмановича Сибагатова из Полевского. Последний раз мужчину видели 17 февраля в Чкаловском районе уральской столицы.

- Приметы пропавшего: рост 186 сантиметров, худощавое телосложение, темно-коричневые волосы, темные волосы, - уточнили добровольцы.

На момент пропажи был одет в куртку красного цвета, джинсы цвета хаки, кроссовки темного цвета, шапку черного цвета.

- Также розыском пропавшего занимается Отдел МВД России по городу Полевской, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону 8 (343) 503-43-40, - добавили в полиции.

Также вы можете сообщить любую информацию руководителю отряда по имени Николай по номеру 89120379790.