В Свердловскую область попала партия опасного укропа из Подмосковья

Всю партию, которая состоит из 100 пакетов, уничтожат путем сжигания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты уральского Россельхознадзора выявили партию опасного укропа, которую привезли в Свердловскую область из Подмосковья. Во время экспертизы выяснилось, что растение не соответствуют фитосанитарным нормам.

- Выявлены семена карантинного сорного растения амброзии полыннолистной, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Там же рассказали, что это один из самых вредоносных сорняков и опаснейших аллергенов в растительном мире.

Всю партию, которая состоит из 100 пакетов, уничтожат путем сжигания.

Напомним, ранее Россельхознадзор запретил ввоз в Свердловскую область зараженных семян базилика сорта «Лимонные дольки» из Германии. В пакетиках с ними нашли опасный сорняк, являющийся переносчиком ряда вирусных заболеваний и паразитом для растений.

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