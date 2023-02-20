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НовостиОбщество20 февраля 2023 16:06

В Свердловскую область попала партия опасного укропа из Подмосковья

Во время экспертизы выяснилось, что растение не соответствуют фитосанитарным нормам
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Всю партию, которая состоит из 100 пакетов, уничтожат путем сжигания

Всю партию, которая состоит из 100 пакетов, уничтожат путем сжигания

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты уральского Россельхознадзора выявили партию опасного укропа, которую привезли в Свердловскую область из Подмосковья. Во время экспертизы выяснилось, что растение не соответствуют фитосанитарным нормам.

- Выявлены семена карантинного сорного растения амброзии полыннолистной, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Там же рассказали, что это один из самых вредоносных сорняков и опаснейших аллергенов в растительном мире.

Всю партию, которая состоит из 100 пакетов, уничтожат путем сжигания.

Напомним, ранее Россельхознадзор запретил ввоз в Свердловскую область зараженных семян базилика сорта «Лимонные дольки» из Германии. В пакетиках с ними нашли опасный сорняк, являющийся переносчиком ряда вирусных заболеваний и паразитом для растений.

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