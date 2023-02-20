Наземное метро планируют запустить уже в 2024 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

На строительство наземного метро в Екатеринбурге выделят 150 миллионов рублей. Треть из них будет направлена уже в 2023 году, а остальная часть в 2024 году. Проект получит дополнительное финансирование. Такое поручение дал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

- Для Екатеринбурга и городов агломерации этот проект был и остается приоритетным. Он востребован жителями наших городов и очень важно, чтобы у проекта был региональный статус, – рассказал градоначальник.

По мнению мэра, осуществление проекта поможет жителям города повысить качество жизни. Маршрут поезда охватит многие части города. Всего будет 17 остановок, из них шесть новые. Это «Таганский ряд», «Готвальда», «Студенческая», «Экспо», «Сима-Ленд», и аэропорт.

На данный момент уже завершается подготовка технико-экономического обоснования первого этапа проекта наземного метро – маршрута «Новокольцовский».

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».