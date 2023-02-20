Свердловчанина осудят за вооруженное нападение на продавщицу магазина

Мужчина больше 30 раз ударил ножом жертву. Фото: СУ СК по Свердловской области

Свердловчанина из села Ошкуково осудят за кражу из магазина и убийство продавщицы. Женщина пыталась помещать мужчине похитить деньги. Об этом сообщили в СУ СК по Свердловской области.

Инцидент произошел в сентябре 2022 года. Пьяный свердловчанин решил ограбить местный магазин. Он вооружился кухонным ножом, надел лыжную маску и перчатки. Когда мужчина пришел в магазин, там находилась 50-летняя продавщица. Свердловчанин потребовал у женщины отдать деньги из кассы, она его послушалась.

- В процессе общения с нападавшим она узнала обвиняемого по голосу и стала препятствовать ему окончить начатое преступление, в связи с чем нападавший решил убить ее. Он нанес потерпевшей более 30 ударов ножом, в результате чего потерпевшая погибла на месте. Сам обвиняемый скрылся из магазина, - рассказали в Следственном комитете.

Нападавшего удалось разыскать благодаря полицейским и сотрудникам СК. Они изучили все улики и смогли опознать мужчину, совершившего преступление. На данный момент уголовное дело направлено в суд.

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