В Екатеринбурге патрульные поймали местного жителя, который перевозил партию наркотиков

Задержанного доставили в дежурную часть, им оказался ранее несудимый местный житель Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные во время дежурства поймали мужчину, который перевозил партию наркотиков. Подозрительного прохожего заметили на улице Металлургов, при виде полицейских он сбросил на землю пакетик с неизвестным веществом.

- По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские на месте изъяли сверток с порошкообразным веществом. Впоследствии эксперты установили, что это синтетический наркотик весом порядка 1,05 грамма, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Задержанного доставили в дежурную часть, им оказался ранее несудимый местный житель.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств», - уточнили в полиции.