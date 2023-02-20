В Екатеринбурге патрульные поймали местного жителя, который перевозил партию наркотиков

Задержанного доставили в дежурную часть, им оказался ранее несудимый местный житель
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге патрульные во время дежурства поймали мужчину, который перевозил партию наркотиков. Подозрительного прохожего заметили на улице Металлургов, при виде полицейских он сбросил на землю пакетик с неизвестным веществом.
- По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские на месте изъяли сверток с порошкообразным веществом. Впоследствии эксперты установили, что это синтетический наркотик весом порядка 1,05 грамма, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.
Задержанного доставили в дежурную часть, им оказался ранее несудимый местный житель.
- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств», - уточнили в полиции.