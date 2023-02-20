В Полевском во время экскурсии по питомнику на шестилетнюю девочку напала собака

Теперь в инциденте разбираются следователи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Полевском во время экскурсии по питомнику с животными на шестилетнюю девочку напала собака. Теперь в инциденте разбираются следователи, они проводят проверку, после которой может быть возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

- В рамках проверки следователем СК России будет проведен комплекс необходимых мероприятий по установлению всех обстоятельств случившегося. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, будет проведена судебно-медицинская экспертиза, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, ранее в Екатеринбурге 13-летнего школьника покусала бродячая собака, инцидент произошел в районе жилого дома на улице Энтузиастов, в тот момент мальчик гулял вместе со своим товарищем.