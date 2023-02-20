Первая домашняя игра в рамках кубка России против «Ростова» состоится уже 27 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

На «Екатеринбург-арене» рассказали, как выращивают газон в минусовые температуры, готовясь принять игры второй половины РПЛ по футболу. Первая домашняя игра в рамках Кубка России против «Ростова» состоится уже 27 февраля.

- В начале января здесь запустили подогрев поля, сейчас температура на его поверхности составляет порядка 10 градусов тепла. Траве помогает расти специальная система освещения. Чтобы уберечь газон от морозов, его укутывают специальным покрытием, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

- Иногда приходится в два слоя укрывать в некоторых местах, потому что один не справляется, - объясняет Павел Куприянов, начальник отдела эксплуатации спортсооружений «Екатеринбург-арены».

Примечательно, что теплые зоны на стадионе оборудуют и для болельщиков – инфракрасные обогреватели установят на двух трибунах.