ВТБ в Свердловской области увеличил розничный кредитный портфель за 2022 год

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Прирост за год составил 6%. Наиболее существенную динамику показало потребительское кредитование.

Портфель кредитов наличными в регионе за год вырос более чем на 7% и приблизился к отметке в 55 млрд рублей. Рост свыше 5% продемонстрировал и ипотечный портфель, достигший к началу 2023 года 81 млрд рублей. Средний чек одной ипотечной сделки на конец года составил 3,7 млн рублей, увеличившись почти на четверть по отношению к показателю на январь-2022. Вырос также и объем портфеля кредитных карт. К началу нынешнего года свердловчане оформили в ВТБ более 121 тысячи «кредиток». В целом в розничном портфеле банка сегодня более 380 тысяч кредитных договоров.

Объем средств населения на депозитах в ВТБ по итогам года вырос на 8% и составил свыше 78 млрд рублей. Около 200 тысяч жителей региона получают заработную плату на карты банка. Порядка 8 тысяч предприятий Свердловской области используют зарплатные проекты ВТБ. Каждый месяц через приложение и интернет-банк ВТБ свердловчане совершают порядка 110 тысяч операций по оплате услуг. Среднемесячный объем таких платежей превышает 70 млн рублей. Клиентам доступно перечисление средств в пользу более 500 региональных и муниципальных организаций без ввода реквизитов получателя.