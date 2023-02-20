На Урале коммунальщики заплатят больше 100 тысяч пенсионерке, упавшей на скользком тротуаре

Прокуратура потребовала взыскать с МБУ «Служба содержания городского хозяйства и благоустройства» в пользу пенсионерки компенсацию морального вреда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижних Сергах на перекрестке улиц 50 лет Октября и Победы в марте прошлого года 82-летняя пенсионерка упала на скользком тротуаре и получила травму в виде закрытого перелома лодыжки. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

- Причиной падения и получения травмы явилось неудовлетворительное состояние покрытия тротуара, а именно наличие ледяной корки на части тротуара, примыкающей к проезжей части, в результате ненадлежащего исполнения МБУ «Служба содержания городского хозяйства и благоустройства» своих обязанностей, - рассказали в надзорном ведомстве.

Два месяца нога женщины находилась в гипсе. По данным прокуратуры, после травмы бабушка с трудом передвигалась по квартире и не имела возможности удовлетворять бытовые потребности. Из-за этого она была вынуждена постоянно обращаться за помощью к соседям по дому и к родственникам из другого города.

Прокуратура направила исковое заявление в Нижнесергинский районный суд о взыскании с МБУ «Служба содержания городского хозяйства и благоустройства» в пользу пенсионерки компенсации морального вреда.

В итоге суд взыскал с МБУ «Служба содержания городского хозяйства и благоустройства» в пользу пенсионерки 110 тысяч рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу.

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