Полицейского, обвиняемого в смерти задержанного, оставили под стражей

Полицейский будет под стражей до 29 марта Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

Свердловский областной суд отказался выпускать на свободу или под домашний арест полицейского из Нижнего Тагила Павла Горшкова.

По версии следствия, 29 января он вместе с Максимов Онучиным задержали 44-летнего Сергея Шамрина в нетрезвом виде возле психиатрической больницы, где он хотел навестить друга. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 286 «Превышение должностных полномочий». Ранее суд арестовал сотрудников ППСП до 29 марта.

- Изучив доводы апелляционной жалобы, заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил постановление Дзержинского районного суда Нижнего Тагила без изменений, апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.