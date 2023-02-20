Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 февраля 2023 9:42

В Серове обокрали капитана теплохода

Полицейские смогли вычислить преступника
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Мужчине грозит реальный тюремный срок

Мужчине грозит реальный тюремный срок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове преступник украл у капитана грузового теплохода деньги и смартфон. К поискам злодея подключилась полиция, сотрудникам которой удалось оперативно найти его. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Как оказалось, вором оказался 30-летний сотрудник того же судна, где работает капитан. Мужчина из Тюмени зашел в капитанскую рубку, забрал 45 тысяч рублей и его телефон. Общая сумма ущерба составила 57 тысяч рублей.

Мужчине, который уже был судим за кражу, грозит реальный тюремный срок.