В Серове обокрали капитана теплохода

Мужчине грозит реальный тюремный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове преступник украл у капитана грузового теплохода деньги и смартфон. К поискам злодея подключилась полиция, сотрудникам которой удалось оперативно найти его. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Как оказалось, вором оказался 30-летний сотрудник того же судна, где работает капитан. Мужчина из Тюмени зашел в капитанскую рубку, забрал 45 тысяч рублей и его телефон. Общая сумма ущерба составила 57 тысяч рублей.

Мужчине, который уже был судим за кражу, грозит реальный тюремный срок.