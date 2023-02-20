Психолог Юлия Владис дала советы, как подготовить детей к разводу родителей

Не нужно сообщать о разводе ребенку раньше времени Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Психолог Юлия Владис в беседе с NEWS.ru дала несколько советов по подготовке детей к разводу родителей. Специалист посоветовала папам и мамам не ругать друг друга при детях и дать ребенку понять, что не он стал причиной развода.

Ситуацию обязательно нужно обсудить с детьми, акцентировав внимание на том, что родители после развода останутся для них мамой и папой и дети смогут свободно общаться с родителями.

Также важно не сообщать детям о разводе раньше времени. Если же они все-таки узнали об этом решении, важно дать детям погоревать, но не дать при этом закрыться в себе.