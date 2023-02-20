На Урале работник грузового теплохода украл у капитана 45 тысяч

Задержанный признался, что похищенный телефон он продал, а деньги давно потратил Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Транспортные полицейские Серова задержали ранее судимого 30-летнего работника грузового теплохода родом из Тюмени, который похитил 45 тысяч рублей и телефон капитана из рубки.

- 7 января 2023 года в Линейный отдел полиции на станции Серов поступила информация о том, что 6 июля прошлого года во время рейса у капитана грузового теплохода похитили мобильный телефон и денежные средства в размере 45 тысяч рублей. Сумма причиненного ущерба составила 57 тысяч рублей, - рассказали в УТ МВД России по УрФО.

Полицейские выяснили, что работник во время стоянки судна проник в капитанскую рубку, когда там никого не было, а затем сошел с теплохода. Задержанный признался, что похищенный телефон он продал, а деньги давно потратил.

Следственным подразделением Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил на жителя Тюмени возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в помещение».

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