Югра окажет помощь Макеевке в ремонте сотен объектов

Руководство Югры и Макеевки договорились о восстановлении объектов. Фото: Центр социальных медиа Югры

В 2023 году Ханты-Мансийский автономный округ поможет отремонтировать в Макеевке почти 250 объектов. План работ губернатор Югры Наталья Комарова обсудила во время поездки в Донбасс с мэром города Владиславом Ключаровым. Соглашение о сотрудничестве между регионом и городом заключено в 2022 году. Об этом пишет портал ugra-news.ru.

В плане мероприятий по восстановлению объектов в Макеевке в 2023 году обозначены 248 социально значимых позиций, включая пять детских садов, две школы и 63 многоквартирных дома.

В прошлом году регион помог восстановить в городе 81 объект. В список попали 205 многоквартирных домов, пять детских садов и две школы.