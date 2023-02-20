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НовостиОбщество20 февраля 2023 8:37

В Верхней Пышме завершили поиски 14-летней школьницы

Девочка пропала рано утром 20 февраля
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Девочку искали сотрудники полиции

Девочку искали сотрудники полиции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме завершили поиски 14-летней школьницы, пропавшей рано утром 20 февраля. Девочку искали сотрудники полиции.

- Девочка гуляла, сама вернулась домой. С родителями и несовершеннолетней проведена профилактическая беседа, - рассказали «КП-Екатеринбург» в МО МВД России «Верхнепышминский».

Также в полиции отметили, что сейчас решается вопрос о постановке девочки на учет.

Напомним, ранее в полиции прокомментировали поиски двух пропавших 14-летних девочек из поселка Дружинино. Выяснилось, что подружки 17 февраля сели на микроавтобус Ford Transit и уехали в Екатеринбург, где их высадили на Южном автовокзале.

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