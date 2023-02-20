В Екатеринбурге из-за повреждения трубопровода без воды остались три дома

Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге утром 20 февраля произошла коммунальная авария. Из-за нее на перекрестке улиц Гагарина и Малышева затопило проезжую часть. В МУП «Водоканал» сообщили, что в 7:20 по адресу Гагарина, 49, диагностировали повреждение на трубопроводе диаметром 300 мм в колодце. Из-за аварии без воды остались три дома.

- Отключили. Без холодного водоснабжения Гагарина, 47, и Гагарина, 49, а также Отдельный, 3 (административное здание). Проведение аварийно-восстановительных работ запланировано сегодня в течение дня. Автоцистерна отправлена, - рассказали в пресс-службе «Водоканала».

Напомним, на Уралмаше утром 24 января произошла коммунальная авария. Из-за нее затопило улицу Индустрии, от проспекта Космонавтов до Новаторов. Кроме того, административное здание, детский сад и два жилых дома временно остались без холодной воды.

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