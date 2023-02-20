Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 февраля 2023 7:50

В Югру привезли на лечение детей из ДНР и ЛНР

В медицинские учреждения региона поступили 14 человек
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Детей доставили в медицинские учреждения ХМАО

Детей доставили в медицинские учреждения ХМАО

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ханты-Мансийский автономный округ для прохождения реабилитации и получения качественного лечения из городов Донбасса доставили 14 детей. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Из населенных пунктов Ребежное и Макеевка детей сопроводила губернатор Югры Наталья Комарова после окончания своей рабочей поездки.

Детей из Донбасса встретили медики Сургутского многопрофильного реабилитационного центра, которые будут заниматься их реабилитацией, так как у них уже есть такой опыт.

- Мы уже принимали детей из Макеевки, имеем опыт работы по психологической и социально-медицинской реабилитации, - говорят специалисты.

Для прибывших из Донбасса детей также подготовили социокультурную программу.