В Югру привезли на лечение детей из ДНР и ЛНР

Детей доставили в медицинские учреждения ХМАО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ханты-Мансийский автономный округ для прохождения реабилитации и получения качественного лечения из городов Донбасса доставили 14 детей. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Из населенных пунктов Ребежное и Макеевка детей сопроводила губернатор Югры Наталья Комарова после окончания своей рабочей поездки.

Детей из Донбасса встретили медики Сургутского многопрофильного реабилитационного центра, которые будут заниматься их реабилитацией, так как у них уже есть такой опыт.

- Мы уже принимали детей из Макеевки, имеем опыт работы по психологической и социально-медицинской реабилитации, - говорят специалисты.

Для прибывших из Донбасса детей также подготовили социокультурную программу.