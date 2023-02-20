В Верхней Пышме пропала 14-летняя школьница

Фото: МО МВД России «Верхнепышминский»

В Верхней Пышме утром 20 февраля пропала 14-летняя Богдана Начинова. Девочка ушла из дома и не вернулась. Розыском школьницы занимаются сотрудники полиции.

- На розыск несовершеннолетней ориентированы дежурные наряды полиции, организованы разыскные мероприятия: отрабатываются ближайшие связи, торговые центры, места концентрации подростков, - рассказали в МО МВД России «Верхнепышминский».

Богдана худощавого телосложения ростом 165 сантиметров. У нее русые волосы до плеч, серые глаза.

В момент пропажи она была одета в черный пуховик до колен с капюшоном, светло-серый снуд на голове и черные ботинки на рифленой подошве.

Если вы знаете о местонахождении девочки, сообщите об этом в дежурную часть МО МВД России «Верхнепышминский» по номерам: 02, (834368) 5-36-92, или в инспекцию по делам несовершеннолетних 8(34368)3-22-63, или отдел полиции в Среднеуральске 7-31-00.

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