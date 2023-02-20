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НовостиНедвижимость20 февраля 2023 7:15

Жители Каменска-Уральского вышли на митинг против роста тарифов ЖКХ

Мероприятие посетили около 100 горожан
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Около сотни горожан собрались на мероприятии в воскресенье. Фото: Борис Идиатулин

Около сотни горожан собрались на мероприятии в воскресенье. Фото: Борис Идиатулин

19 февраля в Каменске-Уральском прошел митинг против повышения цен на тарифы ЖКХ, собравший около 100 человек. Об этом пишет портал KU66.RU.

На мероприятии у ДК «Юность» выступили депутат Заксобрания Свердловской области Римма Скоморохова и депутат гордумы Екатеринбурга Руслан Камалетдинов.

Участники митинга намерены обратиться в суд с исковыми заявлениями, чтобы высокие тарифы были пересмотрены.

Отметим, что в 2023 году взносы на капитальный ремонт в Свердловской области поднялись почти на 41% из-за удорожания строительных материалов. Также уральцам пришли огромные счета за электроэнергию. Энергетики перевели потребителей на одноставочный тариф, что больно ударило по тем, кто проживает в частных домах, отапливаемых электричеством.