Жители Каменска-Уральского вышли на митинг против роста тарифов ЖКХ

Около сотни горожан собрались на мероприятии в воскресенье. Фото: Борис Идиатулин

19 февраля в Каменске-Уральском прошел митинг против повышения цен на тарифы ЖКХ, собравший около 100 человек. Об этом пишет портал KU66.RU.

На мероприятии у ДК «Юность» выступили депутат Заксобрания Свердловской области Римма Скоморохова и депутат гордумы Екатеринбурга Руслан Камалетдинов.

Участники митинга намерены обратиться в суд с исковыми заявлениями, чтобы высокие тарифы были пересмотрены.

Отметим, что в 2023 году взносы на капитальный ремонт в Свердловской области поднялись почти на 41% из-за удорожания строительных материалов. Также уральцам пришли огромные счета за электроэнергию. Энергетики перевели потребителей на одноставочный тариф, что больно ударило по тем, кто проживает в частных домах, отапливаемых электричеством.