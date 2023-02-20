На Ямале должнику по алиментам прописали трудотерапию

Суд постановил отправить горе-отца на принудительные работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ямале житель города Лабытнанги с августа по ноябрь прошлого года уклонялся от уплаты алиментов на ребенка, накопив долг в 50 тысяч рублей. До этого мужчина уже привлекался к административной и уголовной ответственности по этому же вопросу, пишет портал «Ямал 1».

На очередном суде мужчина признал свою вину, после чего суд вынес приговор: четыре месяца принудительных работ с удержанием 5% от заработной платы в пользу государства.

Также за это время горе-отец должен полностью погасить долг по алиментам.