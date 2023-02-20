Всю неделю в регионе, по прогнозам синоптиков, будет идти снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики рассказали, когда свердловчанам ждать потепления. По данным Уральского гидрометцентра, повышение температуры ожидается в конце февраля. В последние дни месяца, согласно прогнозам, столбики термометров покажут ночью от -8 до -13 градусов, днем - от 0 до -5 градусов, а до этого свердловчан ждут заметные колебания температуры.

- 21-22 февраля ночью -14... -19 градусов, днем -4... -9 градусов; наиболее холодными днями предполагаются 24-25 февраля: ночью -15... -20 градусов, в низинах и горах -26 градусов, днем -7... -12 градусов, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Эксперт в области метеорологии Алексей Пулин в своем Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» сообщил, что тепло будет поступать по периферии холодного региона - со стороны Каспия на северо-восток, в Зауралье.

Также всю неделю в регионе, по прогнозам синоптиков, будет идти снег. В Екатеринбурге во вторник вечером и в ночь на среду, по данным Алексея Пулина, ожидается 5-8 мм осадков.

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