Из-за погоды и аварий водителям этим утром пришлось постоять в пробках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург встал в утренние пробки 20 февраля. Водители винят в этом гололед и ДТП, которые произошли из-за скользкой дороги и снега. Судя по Яндекс.Картам, пробки составляли семь баллов, а аварий произошло как минимум пять.

В группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург» очевидцы, например, сообщают о ДТП на перекрестке Ясной - Волгоградской. Там столкнулись две легковушки. Из-за аварии затор образовался от Бардина до Волгоградской. Также, по словам горожан, произошло ДТП на Водительском проезде. Одна из машин после столкновения перевернулась. На Объездной из-за этого образовалась огромная пробка.

В ГИБДД «КП-Екатеринбург» рассказали, что никто в этих авариях не пострадал. В Госавтоинспекции напоминают, что в связи с ухудшением погодных условий автомобилистам необходимо быть на дорогах более внимательными и осторожными. В том числе правильно выбирать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал.

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