Доходы, которые получат транспортные предприятия города планируют направить на повышение зарплаты водителям и кондукторам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге подорожал проезд в общественном транспорте. С 20 февраля стоимость проезда подняли на 1 рубль - до 33 рублей.

Ранее, 9 февраля, официально изменила стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга Региональная энергетическая комиссия.

- Сейчас экономическая целесообразность подсказывает, что тариф надо увеличивать, - отметил Алексей Бубнов. - Увеличивается он меньше, чем на уровень инфляции. Поэтому никаких проблем для горожан мы тут не видим.

Доходы, которые получат транспортные предприятия города от повышения стоимости проезда на 1 рубль, в первую очередь в мэрии планируют направить на повышение зарплаты водителям и кондукторам.

Напомним, в Екатеринбурге также утвердили новую стоимость проездных билетов.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».