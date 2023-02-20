В Екатеринбурге пожарные спасли двух человек из задымленной девятиэтажки

На площади 10 квадратных метров оказалось повреждено домашнее имущество в квартире Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге ночью 20 февраля на шестом этаже девятиэтажки на Сулимова, 65, вспыхнула квартира. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения по лестничным маршам эвакуировали из задымленного здания пять человек, в том числе трое детей. Еще двое жильцов были спасены с помощью устройств дыхательных аппаратов звеном газодымозащитной службы.

- В 02:02 поступило сообщение о пожаре. На площади 10 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 11 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожарным удалось локализовать огонь в 02:15. Еще через пять минут открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 03:28. О пострадавших не сообщается.

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