Свердловских активистов наградили орденом Дружбы

Награду получили сразу два свердловских волонтера Фото: Дмитрий СТЕШИН

Волонтеры движения #МыВместе Данил Шестаков и Анастасия Миронович получили орден Дружбы. Награды активисты были удостоены за особый вклад в помощь эителям новых российских регионов. Об этом сообщает информационный портал Свердловской области.

Награды лучшим вручал первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергея Кириенко. Торжественная церемония проходила во время общероссийского семинара штабов #МыВместе в Ростове-на-Дону.

- Больше 250 тысяч волонтеров движения «Мы вместе», более трёх тысяч штабов по стране. Результаты вашей работы измеряются спасенными жизнями и верой в людей, - сообщил Сергей Кириенко, обращаясь к участникам.

Орден Дружбы вручают за укрепление дружбы и сотрудничества народа, достижения в развитии экономики и науки России. Всего награды и благодарности разного уровня получили более 150 волонтеров со всей России.

- Мы передали ростовскому штабу два автомобиля, которые можно использовать для перевозки добровольцев и гуманитарной помощи. Машины очень надежные и вместительные. Они будут служить волонтёрам, - говорит руководитель свердловского штаба #МыВместе Евгений Дайнес.

Начиная с февраля 2022 года Свердловская область отправила в Макеевку около полутора тонн гуманитарной помощи.