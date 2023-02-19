На ЕКАДе спасли замерзавшего в снегу пса

Фото: социальная сеть «Вконтакте» группа «Подари свою доброту»

Волонтер Ольга Новоселова спасла пса, заплутавшего по сугробу на ЕКАДе. Замерзшего питомца назвали Лисенок. Об этом зоозащитница рассказала в своих соцсетях.

- Следы ведут только от дороги до сугроба. Видимо, кто-то наигрался, вывез его подальше от дома и выкинул. Лисенок пока ещё не сильно понял, что произошло. Добрые глаза, немного застенчив. Очень рад, что его погладили и сказали добрые слова, - говорит Ольга Новоселова.

Теперь Лисенок стал подопечным фонда «Подари свою доброту». Для нового подопечного уже ищут добрых и ответственных хозяев.

Ранее, в поселке Сосьва женщина приютила у себя под крышей дома 37 кошек. Родственники приехали к ней погостить и были шокированы от количества новых обитателей. Хвостатых будут пристраивать, так как забрать их в приюты пока не получается.