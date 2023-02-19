Жители Сысерти создали петицию, чтобы запретить строительство «Баден-Бадена»

Фото: предоставлено Baden Family

Уральцы выступают против строительства комплекса «Баден-Баден» в Сысерти. Так, 19 февраля, петицию на сайте Change.org подписали уже более 1200 человек.

Автор инициативы, несогласной со строительством термального комплекса, выступила Надежда Остроухова. По ее мнению, новый «Баден-Баден» погубит водоем и гору Бессонова с ее уникальной природой.

- Строительство «Баден-Бадена» на склоне горы убьёт не только растительность, но и исторический вид города. Сооружение в водоохранной зоне может привести к необратимым нарушениям экологии. Река Сысерть - источник питьевой воды для нас и поселений. Если мы не защитим гору, то будет уничтожено сердце красивого малого города России, - сообщает автор инициативы.

Напомним, что проект нового комплекса в Сысерти планируют реализовать до 2025 года. Представители бизнеса уверяют, что новый «Баден-Баден» не ограничит доступ к водоему, а также подъему на гору.