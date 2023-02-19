В Академическом пьяные мужчины устроили разборки и стукнули чужой автомобиль

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В Академическом пьяная троица устроила эпичные разборки во дворе дома на улице Вильгельма де Генина, 43. Стычка произошла 18 февраля и попала на записи камер очевидцев. Видео с дракой опубликовано в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Академический».

Конфликт между мужчинами завязался около 02:30. Зачинщики скандала едва держатся на ногах, их прилично шатает. Сначала мужчины дрались на тротуаре, но потом их схватка задела и припаркованный авто. Машина подала сигнал. Одного из соперников с асфальта бережно подняла девушка. - Собственники машин, авто, если чья-то пострадала, обращайтесь в «Гарант» и отследите этих людей. По ночам у нас весело, - поделился очевидец.

Буйный оппонент даже прилег на и без того пострадавший автомобиль. Владельца призвали установить зачинщика ночной потасовки по камерам. «КП-Екатеринбург» обратились за комментарием в пресс-группу городской полиции.