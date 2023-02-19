В единственной школе поселка Садовый замерзают ученики

Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской Думы

Единственная школа № 98 в поселке Садовый попала в центр внимания депутатов. Они приезжали на заседание, чтобы потрогать батареи и обсудить ремонт.

О проблемах с холодными классами родители учащихся рассказали Председателю гордумы Игорю Володину. С наступлением зимы дети вынуждены сидеть на занятиях в теплой одежде. По итогам, комиссия оценила температуру классах. В одном из кабинетов было холодно, но его для занятий не используют, а во втором температуру поддерживали обогреватели.

- Мы приняли решение обратиться к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой включить в план работы по утеплению фасада в школе № 98. Также необходимо провести ремонт кровли здания. Для принятия решений необходимо знать цену работ, – сообщила председатель комиссии Любовь Боркова.

В Департаменте образования сообщают, что в 2019 году в школе была сделана новая система отопления. Но тепло покидает помещения через стены. Поэтому, утепление фасада – выход из сложившейся ситуации. В настоящий момент в школе учатся 459 детей.