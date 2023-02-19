В Екатеринбурге пропал 49-летний мужчина

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге волонтеры и полицейские ищут 49-летнего Виктора Еременко. Информацию о поисках мужчины разместил отряд «Лиза Алерт» в социальных сетях.

Местонахождение Виктора Еременко остается неизвестным с 16 февраля.

В день пропажи мужчина был одет в серо-синюю безрукавку, черную кофту, черные спортивные штаны, а также черные галоши.

Особые приметы Виктора Еременко: рост 173, нормальное телосложение, короткие русые волосы, карие глаза.

Добровольцы просят помочь с поиском Виктора Еременко. Если вы знаете где может находиться мужчина, сообщите волонтерам поискового отряда, либо полицейским. Обращайтесь по номерам +7 (902) 274-95-00 или +7 (800) 700-54-52.